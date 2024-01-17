حملات مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات المخالفة في الزقازيق  

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بتشكيل لجنة من رئاسة المركز وحي ثانِ، لمراجعة المساحات الفارغة بين الوحدات السكنية المُتعدى عليها من قبل بعض المواطنين، بمناطق مساكن الاستاد وفلل الجامعة وأمام بوابة كلية الطب بجامعة الزقازيق، لإعاده استغلالها في إقامة مسطحات خضراء أو طبقاً لمشروعات التقسيم المعتمدة سلفًا لتلك المناطق.

حملات مكبرة لرفع الإشغالات

وتنفيذًا لتوجيهات محافظ الشرقية، نفذت الأجهزة برئاسة حي ثان الزقازيق بالتنسيق مع شرطة المرافق بمنطقتي فلل الجامعة ومساكن الاستاد وأمام بوابة كلية الطب، حملة لرفع الإشغالات والتعديات المخالفة كافة لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمنطقة، تمهيدًا لاستغلاها للصالح العام، تماشيًا مع خطة التجميل والتطوير التي تشهدها شوارع مدينة الزقازيق.

تحسين مستوى الخدمات

وأكد «غراب» أنّ الأجهزة التنفيذية تكثف جهودها اليومية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بجميع القطاعات، والارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي للمدينة، وذلك في إطار تنفيذ التعليمات بالنهوض بالخدمات كافة وتوفير حياة كريمة للمواطنين في مختلف المجالات بالقرى والمدن.