تحرير محاضر ومخالفات في حملة إشغالات مكبرة جنوب الأقصر

شنت شرطة المرافق بإسنا جنوب الأقصر، حملة مكبرة بقيادة العقيد خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق، بشوارع إسنا الرئيسية، أحمد عرابي، البحر القديم، الكورنيش و الميادين بالمدينة، لمتابعة الانضباط في الشارع والحالة الأمنية والمرورية.

تحرير عدد المحاضر والمخالفات

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد المحاضر والمخالفات شملت، 16 محضر إشغال، و7محاضر للباعة الجائلين، 9 محاضر نظافة عامة، 12 محضر مضبوطات متنوعة، 38 محضر إزالات إدارية، بالتنسيق مع مجلس مدينة إسنا، وجرى اتخاذ اللازم قانونياً تجاه كافة المخالفات.

قانون إشغال الطرق العامة

جاء ذلك بتوجيه من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية لضبط المخالفين وضرورة المتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات، ومراجعة التزام المحلات التجارية والمقاهي بقانون إشغال الطرق العامة وتحقيق الانضباط العام، وتكليفات اللواء حسن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر في ضبط كل ما يخل بالأمن العام ومنع الأنشطة المخالفة وتحقيق الانضباط والقضاء على كافة المظاهر العشوائية.