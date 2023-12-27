إزالة 30 حالة إشغالات متنوعة في حي العامرية بالإسكندرية

أكد السيد موسى، رئيس حي العامرية أول بالإسكندرية، لـ«الوطن»، أنه استمرارًا لجهود الحي برفع كفاءة الطرق لتحقيق السيولة المرورية ورفع المعاناة عن المواطنين، جرى تجريف الأتربة من على جانبي الطريق حتى لا تختلط مع مياه الأمطار، وتتسبب في حوادث أو أزمات مرورية على الطريق الصحراوي.

تجريف الطريق الصحراوى

وأشار رئيس حي العامرية أول، إلى متابعة دعاء مصطفى قطب، سكرتير عام الحي، بحضور إدارة الرصد البيئي، وإدارة المتابعة الميدانية، وجميع الإدارات المعنية، أعمال تجريف الطريق الصحراوى وطريق الخدمات، ورفع الأتربة من جانبي الطريق، بداية من شارع القسم حتى كوبري العامرية، وجارِ المتابعة واستكمال الأعمال.

حملة رفع الإشغالات

وأضاف أنّ إدارة أشغال الطريق وجميع الإدارات المعنية، تواصل الحملات اليومية لرفع الإشغالات بشارع الجمهورية وأسفل كوبري العامرية، وجرى التحفظ على 30 حالة إشغالات متنوعة، وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حرصًا على حياة المواطنين والعمل على سيولة الحركة المرورية.