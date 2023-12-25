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محافظة الجيزة تزيل إشغالات محل تجاري في الطالبية

كتب:

سلامة عامر
05:14 م | الإثنين 25 ديسمبر 2023
خلال حملات الجيزة لاعادة الانضباط

خلال حملات الجيزة لاعادة الانضباط

شنت أجهزة محافظة الجيزة، حملات مكبرة بشوارع أحياء المحافظة منها بشارع عثمان محرم بحي الطالبية؛ لمنع التعدي على الطريق العام للمحال التجارية استجابة لشكاوى المواطنين.

وأعلنت محافظة الجيزة، في بيان، أن الحملات جاءت استجابة لشكوى تلقتها عبر الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة، من المواطنين بشارع عثمان محرم بتعدي محل تجاري على أرصفة المشاة والطريق العام، ووضع إستاندات المعروضات والبضائع في نهر الطريق، الأمر الذي يعيق حركة سير المواطنين.

فحص الشكاوى منع التعدي على الطريق العام

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الدكتور أشرف تامر، رئيس حي الطالبية، بسرعة فحص الشكوي والتعامل معها، ومنع التعدي على الطريق العام مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

و قامت محافظة الجيزة من خلال حي الطالبية بتوجيه حملة على شارع عثمان محرم والموقع محل الشكوي، أسفرت عن رفع الإشغالات من الطريق العام مع غلق المحل واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وشدد محافظ الجيزة علي رئيس حي الطالبية بالمتابعة الدورية للموقع محل الشكوي، لضمان عدم عودة الإشغالات مع تكثيف حملات منع الوقوف العشوائي للمركبات والانتظار بالجزر للوسطي للطريق، لعدم التأثير على الحركة المرورية.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.