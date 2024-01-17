5 فروق بين المرض إكس وفيروس كورونا.. الوباء القادم سيكون الأكثر فتكا

في ظل استمرار انتشار متحورات فيروس كورونا المستجد، يثير الحديث عن وباء مجهول قلق الأوساط الطبية، حتى أصبح أحد أهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، ويرغب كثيرون في معرفة المزيد عن الوباء إكس، وتحديد الفروق بينه وبين فيروس كورونا.

فروق بين المرض إكس وكورونا

وبحسب ما رصد في اجتماع «التحضير للوباء القادم» من جانب المراقبين في جدول أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي، فهناك فروقا واضحة بين المرض إكس وكورونا، أبرزه توقعات بشأن التسبب في وفيات أكثر 20 مرة من وباء فيروس كورونا.

ومن الاختلافات بين المرضين، أنّ الوباء القادم سببه غير معروفا حاليا، لكنه يعتبر تهديدًا ميكروبيًا خطيرًا، أما جائحة كورونا فجرى تصنيفها من جانب منظمة الصحة العالمية بأنّ سببها فيروس كورونا 2 المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة.

أوجه الاختلاف بين كورونا والوباء القادم

يتفوق المرض إكس على فيروس كورونا من حيث الفتك، وأعداد الوفيات والإصابات، فرغم التأثير العالمي لـ«كوفيد - 19» فقد تعافى غالبية الأفراد من الفيروس بأعراض خفيفة أو دون أعراض، بحسب ما أوضحته كيت بينجهام، الرئيسة السابقة لفريق عمل اللقاحات في المملكة المتحدة.

ويتوقع الدكتور ليونارد ميرميل، خبير في الأمراض المعدية، أنّ الوباء القادم سيكون ناجما عن أنفلونزا الطيور التي تتحور لتنتشر بسرعة بين البشر، وهو ما يجعله مختلفا عن فيروس كورونا الذي خرجت بشأنه نظريات عديدة ما بين أنّه معد في المختبرات وذات منشأ حيواني.

وبحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، فإنّ المرض إكس ليس وباءً حقيقيا بعد، بل عبارة عن مصطلح مستخدم من جانب الهيئات الصحية إشارة إلى وباء محتمل يتجهز العالم لمجابهته حال ظهوره، عكس كورونا الذي كان في فترة سابقة جائحة ووباء حقيقي عانى منه العالم.