تحذير عالمي من وباء مجهول قد يغزو العالم.. هل يكون أخطر من كورونا؟

لم ينته الحديث عن فيروس كورونا ومتحوراته الجديدة التي تظهر من فترة لأخرى، حتى بدأ الحديث عن وباء مجهول من المتوقع أن ينتشر خلال الفترة المقبلة في بعض دول العالم، وهو ما حذر منه عدة علماء، بينهم خبراء منظمة الصحة العالمية، إذ أكد تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مدير الصحة العالمية، أن هناك أبحاث تجرى على هذا الوباء حاليا.

العالم النرويجي جون آرني روتنغن، قال في تصريحات لصحيفة «ديلي تلغراف»، إنه من المرجح أن يكون الوباء الجديد أمرا لم نشهده من قبل، ومتوقع أن يكون بكتيريا أو فيروس موجود في الطبيعة، ولكن يمر بطفرة جينية تجعله خطيرا وسهل الانتقال، أو مرض من صنع الإنسان نتيجة تطويره سلاحا بيولوجيا وسيكون خطيرا.

الوباء القادم قد يكون مرضا خطيرا يصيب الحيوانات، ولكنه يتحور ليصبح قادرا على الانتقال للبشر بسهولة، أو أن يكون مرض تنفسي ينتشر بفيروس معدٍ خلال مدة الحضانة ويكون خطيرا، وفي كل الأحوال يجب أن يستعد العالم للوباء الأخطر، بحسب العالم النرويجي.

هل يواجه العالم وباء جديدا؟

ووفق العلماء، فإن الوباء الجديد المتوقع أُطلق عليه افتراضيا «المرض إكس»، حيث يسعى العلماء في مختلف الهيئات الصحية بحسب ما نشرته صحيفة «ذا صن» البريطانية، إلى جمع أدلة حول إمكانية تسبب أكثر من 25 نوعا من البكتيريا والعائلات الفيروسية في تفشي الأمراض، من بينها الوباء غير المعروف.

ووفق الصحيفة، فإن علماء الصحة حول العالم من المفترض أن يناقشوا كيفية الاستعداد للمرض إكس، مؤكدين أنه لا يستخدم للإشارة إلى فيروس جديد، بل وباء جديد من المتوقع ظهوره خلال الفترة المقبلة، وهو ضمن أوليات الحملة التوعوية لمنظمة الصحة العالمية، التي تعكف على تحديث قائمة مسببات الأمراض التي يمكن أن تتسبب في تفشي الأمراض.

ما هو المرض إكس؟

العلماء استخدموا «المرض إكس» للإشارة إلى وباء دولي خطير سيحدث خلال الفترة المقبلة لكنه غير معروف، وذلك لعدم معرفتهم حتى الآن ما الذي سيواجهه العالم مستقبلا، وفق تصريحات جيني هاريس، الرئيس التنفيذي لوكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة: «نستخدم المرض إكس لأن العلماء لا يعرفون ما هو الوباء الخطير المقبل الذي سيسبب جائحة».

ما علاقة المرض إكس بجائحة كورونا؟

ويرى الكثير من علماء الصحة، بينهم منظمة الصحة العالمية، أن الوباء القادم سيكون أخطر من فيروس كورونا، ويتوقع أن يكون فيروسا تاجيا أو سلالة جديدة من الإنفلونزا، بحسب الدكتور توماس روسو، خبير الأمراض المعدية في كلية الطب والعلوم الطبية الحيوية في جامعة بوفالو جاكوبس، الذي قال إن «إكس» أحد الدروس التي تعلمناها من جائحة كوفيد.