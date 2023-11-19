خبراء فيروسات يتوقعون أسباب «الوباء X».. معدل وفيات 40% خلال 20 سنة

حذر علماء الفيروسات من وباء مجهول قد يؤدي إلى وفاة نسبة تصل إلى 40% من إجمالي المصابين بذلك الوباء المحتمل، خلال فترة لا تتعدى عقدين، وفق ما جاء في تقرير لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، التي استندت إلى اتفاق 3 من الخبراء بأن أحد الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي، والذي ينتشر عبر السعال والعطس، هو الأكثر احتمالاً لإثارة الجائحة المرتقبة، ومن المتوقع أن يكون ذلك الفيروس سريع الانتشار، ويتسبب في إغلاق عالمي.

كيف سيظهر الوباء الغامض؟

وبينما رجح العلماء الثلاثة، بحسب تقرير الصحيفة البريطانية، أن «المرض X» سيظهر بعد إصابة عامل مزرعة بمرض ينتقل عن طريق الحيوانات ويتحور، فقد رفضوا أيضاً استبعاد أن تنشأ الكارثة المحتملة عن تسرب فيروسي في أحد المختبرات، وهي نظرية رئيسية فيما يتعلق بأصل وباء فيروس كورونا المستجد.

وحذر العلماء من أنه من الممكن أيضاً أن يكون تفشي المرض أسوأ من جائحة كوفيد، مشيرين إلى تفشي الأنفلونزا عام 1918، الذي أودى بحياة ما يقدر بنحو 50 مليون شخص على مستوى العالم، مقارنة بحوالي 7 ملايين حالة وفاة بسبب كوفيد.

وتكهن الخبراء بأن السبب الرئيسي للوباء التالي هو فيروس كورونا آخر، وإنفلونزا الطيور، وهو فيروس يصيب الطيور ولكن من المحتمل أن ينتقل إلى البشر، ومع ذلك لم يتمكن الخبراء من استبعاد أمراض أخرى، مثل الإيبولا، وتفشي الأمراض التي تنقلها الحشرات، مثل الملاريا والحمى الصفراء.

ماذا يقول علماء الفيروسات؟

ومع ذلك، فإن هناك جانب مضيء، حيث أشار العلماء إلى التقدم السريع في تكنولوجيا اللقاحات والأدوية المضادة للفيروسات، والتي قد تكون أكثر فاعلية، وأن صناعة الدواء لديها القدرة على طرح علاجات سريعة ضد الجائحة الوبائية، عندما يظهر ذلك المرض المحتمل.

الدكتور ليونارد ميرميل، خبير في الأمراض المعدية، يعتقد أن الوباء القادم سيكون ناجماً عن أنفلونزا الطيور، التي تتحور لتنتشر بسرعة بين البشر، فيما أشار الدكتور مارتن هيرش، عالم فيروسات، إلى أن الوباء التالي قد يكون ناجماً عن إنفلونزا الطيور، لكن من الممكن أن يبدأ بفيروس كورونا، فيما أشار طبيب آخر إلى احتمالات عودة بعض الأمراض الوبائية التي تم التغلب عليها في السابق، مثل الملاريا وحمى الضنك.