محافظ المنيا يفتتح معرض كساء.. «20 ألف قطعة ملابس مجانا»

افتتح اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، صباح اليوم، معرض كساء لتوفير 20 ألف قطعة ملابس بالمجان للأسر الأولى بالرعاية بإحدى قاعات المناسبات، والذى ينظمه صندوق تحيا مصر ضمن فعاليات أكبر حملة كساء على مستوى المحافظات.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك لدعم الفئات الأكثر احتياجا، بحضور ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة ومدير برنامج الحماية الاجتماعية ممثلاً عن صندوق تحيا مصر.

20 ألف قطعة ملابس

أوضح المحافظ، أن المعرض يوفر 20 ألف قطعة ملابس ذات خامات عالية الجودة، ومقاسات متعددة، ومناسبة لفصل الشتاء، وتم مراعاة تنظيم طريقة العرض بشكل مناسب، لإتاحة الفرصة للأسر المستحقة من الأولى بالرعاية لاختيار ما يناسبهم، وذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية «دكان الفرحة»، مشيداً بالجهود المستمرة من قبل صندوق تحيا مصر ومساهماته المتعددة في مجالات الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية، وكذلك التنمية الاقتصادية للأسر المستحقة والأولى بالرعاية من خلال عدد من المبادرات لتوفير حياة أفضل للمصريين.

توفير الدعم الغذائي والكساء للأسر الأولى بالرعاية

من جانبه، أوضح ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أن المعرض يستهدف 2000 أسرة من الأولى بالرعاية بمختلف مراكز المحافظة، حيث تستمر فعالياته على مدار يومي الأربعاء والخميس لتوزيع 20 ألف قطعة ملابس بالشراكة مع عدد من الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، حيث تم اختيار الحالات المستحقة عقب إجراء بحث اجتماعي من قبل الشئون الاجتماعية لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، لافتاً إلى أن المعرض يعد أحد أنشطة قوافل الحماية الاجتماعية التي ينظمها الصندوق، لتوفير الدعم الغذائي والكساء للأسر الأولى بالرعاية، فضلا عن تجهيز الفتيات اليتيمات وأصحاب الهمم، بالمناطق الأكثر احتياجاً.