حملات لصيانة أعمدة الإنارة خلال فصل الشتاء ببورسعيد

نظمت أحياء بورسعيد، اليوم، حملات مكبرة لإصلاح وصيانة أعمدة الإنارة العامة في عدد من المناطق السكنية، خلال فصل الشتاء حتى لا تشكل خطورة على المواطنين أثناء هطول الأمطار.

إصلاح أعمدة الإنارة

وقال المهندس نعمان علي نعمان رئيس حي المناخ بمحافظة بورسعيد: إن فريق العمل الميداني لإدارة الكهرباء في الحي نظم حملة مكبرة لإصلاح الأعطال وتأمين وصيانة أعمدة الإنارة بالشوارع والمناطق السكنية، تحسبًا لهطول أمطار.

الصيانة الشاملة في فصل الشتاء

وشدد في بيان، على ضرورة المرور الدوري للتأكد من تأمين أعمدة الإنارة العامة بكافة مناطق وشوارع الحي، لاسيما خلال فصل الشتاء حتى لا يمثل خطورة على حياة المواطنين جراء الأمطار.

من جانب آخر، قالت سمر الموافي رئيس حي الضواحي ببورسعيد: إنها تابعت أعمال إصلاح وصيانة أعمدة الإنارة العامة حول محيط العمارة رقم 22 بمنطقة الرحاب، وذلك في إطار جهود الحي المستمرة لرفع كفاءة الإنارة العامة بمختلف مناطق الحي والاستجابة لشكاوى المواطنين.

وأشارت إلى أن عمال إدارة الكهرباء بحي الضواحي عمدوا إلى إصلاح عدد من الأعطال الكهربائية وصيانة أعمدة الإنارة العامة حول محيط العمارة وإعادة إنارتها من جديد وذلك في إطار جهود الحي المستمرة لرفع كفاءة الإنارة العامة.

وشددت رئيس الحي على ضرورة استمرار إجراء أعمال الصيانة اللازمة وإصلاح كافة أعطال الكهرباء والاستجابة لشكاوى وبلاغات المواطنين لتحسين المرافق والخدمات، وذلك في إطار جهود الحي المستمرة لرفع كفاءة أعمدة الإنارة العامة بمختلف مناطق وقطاعات الحي.