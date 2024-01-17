إحالة 16 موظفا بوحدات صحية ومحلية في المنيا للتحقيق

أحال عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا 16 من الموظفين العاملين بوحدات صحية ومحلية إلى التحقيق، لتركهم العمل بدون عذر، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بمتابعة مدى الانضباط الإداري وانتظام سير العمل لرفع كفاءة المنظومة.

إحالة 14 موظفا للتحقيق

وتفقد رئيس مركز ومدينة المنيا انتظام سير العمل بالوحدة المحلية لقرية بنى محمد سلطان حيث تابع الحالة العامة للنظافة والتأكد من التزام العاملين بالمهام الموكلة إليهم لرفع كفاءة العمل، وأحال 14 من العاملين بالوحدة للتحقيق لغيابهم بدون عذر وتركهم العمل، منهم 2 غياب بدون عذر، 12 ترك عمل، وتم إحالتهم للشئون القانونية للتحقيق، موجها ببذل المزيد من الجهد والإخلاص في العمل وإنجاز مصالح المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم، موجها بمنع التعدي على حرم الطريق والإزالة الفورية ورفع الإشغالات بشوارع القرية لتيسير حركة سير المواطنين.

توفير المستلزمات الطبية والأدوية

كما تفقد رئيس مركز ومدينة المنيا سير العمل بالوحدة الصحية بقرية بنى محمد سلطان حيث تابع انتظام سير العمل وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية وعمل الأقسام المختلفة، وأحال 2 من العاملين للتحقيق لتقصيرهم بالعمل وغيابهم بدون عذر وتركهم العمل ووجه مدير الإدارة الصحية بعمل اللازم قانونا.