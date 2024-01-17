انهيار نادية مصطفى أثناء تشييع جنازة الموسيقار عبدالحميد عبدالغفار

دخلت الفنانة نادية مصطفى في حالة بكاء شديدة، أثناء تشييع جثمان المايسترو الراحل عبد الحميد عبد الغفار، الذي غاب عن عالمنا في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء.

جنازة الموسيقار عبد الحميد عبد الغفار

وقالت الفنانة نادية مصطفى خلال صلاة الجنازة: «ربنا يرحمه ويغفرله، أسأل الله أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته، وخالص العزاء لأسرته الكريمة، ولكل الزملاء والإخوة الموسيقيين».

وشيّع الجثمان قبل قليل من مسجد الحصري بمنطقة 6 أكتوبر، وحرص على الحضور عدد من الموسيقيين وأسرته، إضافة إلى خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية.

وفاة عبد الحميد عبد الغفار عبدالحميد

عبدالغفار موسيقار مصري عازف ناي من الجيل الذهبي للموسيقى وقائد أوركسترا، له إسهامات موسيقية على مستوى العزف والتأليف وقيادة الأوركسترا لأكثر من فرقة مشهورة، كما رافق كبار نجوم الطرب في حقبة السبعينيات والثمانينيات كعازف ناي من طراز رفيع.