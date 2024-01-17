عاجل.. وفاة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار

أعلنت الفنانة ريهام عبد الحكيم وفاة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار منذ قليل، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

ريهام عبد الحكيم تعلن وفاة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار

وكتبت ريهام عبد الحكيم، «البقاء والدوام لله .. المايسترو عبد الحميد عبد الغفار في ذمة الله».

وأضافت، «إنسان خلوق ومحترم وآخر لقاء بيننا كان لتكريمنا بمهرجان القلعة، وكان كعادته بشوش و الابتسامة لا تفارق وجهه.. ربنا يرحمه و يغفر له و يسكنه فسيح جناته.. دعواتكم له بالرحمة».

محطات في حياة عبد الحميد عبد الغفار

عبد الحميد عبد الغفار موسيقار مصري وعازف ناي من الجيل الذهبي للموسيقى وقائد أوركسترا، له العديد من الإسهامات الموسيقية على مستوى العزف أو التأليف أو قيادة الأوركسترا لأكثر من فرقة مشهورة. صاحب كبار نجوم الطرب فترة السبعينيات والثمانينيات كعازف ناي من طراز رفيع مثل أستاذ الناي العالمي محمود عفت.