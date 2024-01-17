موعد ومكان صلاة جنازة المايسترو الراحل عبدالحميد عبدالغفار

توفي صباح اليوم المايسترو عبدالحميد عبدالغفار، واستقرت أسرته بشكل نهائي على مكان وموعد صلاة الجنازة .

صلاة الجنازة اليوم من مسجد الحصري بـ6 أكتوبر

وأعلن حازم طايل المخرج بدار الأوبرا المصرية وحفيد المايسترو الراحل عبدالحميد عبدالغفار، موعد وصلاة الجنازة، إذ كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «البقاء لله وحده، الفنان المايسترو عبدالحميد عبد الغفار والد زوج أختي إيهاب عبدالحميد في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، وستكون صلاة الجنازة وصلاة الظهر من مسجد الحصري بـ6 أكتوبر، برجاء الدعاء لو تكرمتم».

محطات في حياة عبدالحميد عبدالغفار

عبدالحميد عبدالغفار موسيقار مصري وعازف ناي من الجيل الذهبي للموسيقى وقائد أوركسترا، له العديد من الإسهامات الموسيقية على مستوى العزف أو التأليف أو قيادة الأوركسترا لأكثر من فرقة مشهورة، كما صاحب كبار نجوم الطرب فترة السبعينيات والثمانينيات كعازف ناي من طراز رفيع مثل أستاذ الناي العالمي محمود عفت.