الموسيقار عبد الحميد عبد الغفار عن تكريمه من مهرجان القلعة: «ليه طعم تاني»

أعرب الموسيقار عبد الحميد عبد الغفار، عن سعادته بتكريمه من مهرجان القلعة، مؤكدا أن التكريم هذه المرة له «طعم تاني» وذلك بسببب عظمة المكان وقد أسعده ذلك بشدة.

شادية وعبد الحليم أكثر المغنيين تعاملا مع الموسيقار عبد الحميد عبد الغفار

وأضاف «عبد الغفار»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع عبر فضائية «dmc»: عندما يختار رئيس الأوبرا شخصا لتكريمه فهذا تشريف لكونه تكرم من هيئة كبيرة، مؤكدًا أن هناك كثيرًا من المغنيين الذين قاد لهم الأوركسترا، وأكثرهم كانوا من لبنان مثل: «راغب علامة، محرم فؤاد، وعبد الحليم وشادية وهاني شاكر».

عبد الحميد عبد الغفار: الناي يعزف كل الألوان

وتابع: هناك العديد من المطربين الذين قمت بمساندتهم منهم «العزبي، سيد مكاوي، محمد رشدي، فريد الأطرش وغيرهم»، مشيرًا إلى أن آلة الناي لها أنواع متعددة وكل ناي يعطي لونا مختلفا ونغمة مختلفة.

برنامج السفيرة عزيزة

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يوميًا من السبت إلى الأربعاء في الثالثة عصرًا، وتتناوب على تقديمه 6 مذيعات؛ هن: سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، رضوى حسن.

ويتناول البرنامج القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج البلاد، واللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.