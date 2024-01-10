مرض غامض يسبب الاكتئاب.. كيف تحارب أعراض «الفيبروميالجيا»؟

«الفيبروميالجيا»، مرض غامض لا يُعرف سبب الإصابة به حتى الآن، ويمكن تعريفه بأنه الألم العضلي الليفي الذي يحدث نتيجة اختلال وظيفي في الجهاز العصبي، وتصاب به النساء أكثر من الرجال، ومن الأعراض المصاحبة له الاكتئاب واضطرابات النوم والقلق، بحسب ما أوضحه موقع «webmd» المختص في تقديم خدمات المعلومات المتعلقة بالصحة والحياة الجيدة.

وباعتباره مرض غامض يظهر بشكل فجائي وصامت في الجسم، فلم يتم التوصل إلى علاج له حتى الآن، لكن نتيجة ارتباطه بالحالة النفسية بشكل كبير، من خلال حدوث اضطرابات المزاج والشعور بالتعب والإرهاق، وصفت مضادات الاكتئاب وأدوية الصرع لتقليل أعراضه.

يقول االدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إن جميع الأمراض العضوية تتطلب استشارة الطبيب النفسي، لأن الحالة النفسية الجيدة لها تأثير كبير على سرعة الشفاء: «علشان كده أي مريض داخل يعمل عملية صعبة، لازم يقعد مع طبيب نفسي يحاول يهديه ويخفف من قلقه وخوفه».

علاقة الفيبروميالجيا بالاكتئاب

يضيف فرويز، في تصريح لـ«الوطن»، أن مرض الفيبروميالجيا يسبب القلق والتوتر للمريض، فضلًا عن اضطرابات النوم، والاصابة بالحالة المزاجية السيئة التي قد تصل إلى الاكتئاب، ولذلك توصف له بعض العلاجات النفسية الملائمة، سواء كانت أدوية مضادة للاكتئاب أو جلسات دعم نفسي.

مارس الرياضة وتجنب الكافيين

للتخفيف من حدة القلق والتوتر، اللذان يصاحبان مريض الفيبروميالجيا، قدم موقع «webmd» مجموعة من النصائح المفيدة في تلك الحالة، كالتالي:

- ممارسة التمارين الرياضية بانتظام كتمرين اليوجا والمشي والسباحة، إذ يساعدك ذلك على تخفيف حدة التوتر.

- قم بتغيير مكان العمل إذا كان سببًا في زيادة التوتر والحالة النفسية السيئة، أو حاول التحدث مع صاحب العمل لوضع جدول مرن يساعدك على القيام بعملك دون إرهاق.

- ارفض القيام بالمهام والأعمال التي تسبب عبء نفسي عليك، وتسبب لك الإجهاد.

- خذ حمام دافئ، فسوف يساعدك ذلك على استرخاء عضلاتك وخفض معدلات التوتر والمساعدة على النوم.

- تجنب تناول الكافيين، لأنه من المشروبات التي تزيد العصبية، والأرق والتوتر.

- هيأ غرفتك لنوم عميق وهادئ، من خلال وضع سدادات الأذن، وخفض الاضاءة وغلق التليفزيون والموبايل.