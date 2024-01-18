مجلس الدولة يلزم قصور الثقافة بدفع قيمة الاشتراكات التأمينية للعاملين

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى إلزام الهيئة العامة لقصور الثقافة بأن تؤدي إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قيمة الاشتراكات التأمينية عن أجور العاملين لديها، وعددهم 221 عاملًا في الفترة من بداية صرف الأجر المقرر لكل منهم حتى 30/6/2013، والمبالغ الإضافية المٌستحقة عنها نتيجة التأخر في السداد عن المواعيد المحددة قانونًا.

بداية النزاع

قالت الجمعية، إن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تُطالب الهيئة العامة لقصور الثقافة بأداء قيمة الاشتراكات التأمينية المستحقة عن الأجور المنصرفة لـ 221 عاملا، عن الفترة من بداية صرف الأجر المقرر لكل منهم حتى 30/6/2013، وقبل سداد اشتراكاتهم التأمينية اعتبارًا من 1/7/2013 تاريخ تعيينهم على درجات دائمة بالهيئة العامة لقصور الثقافة.

إلزام قصور الثقافة بالمبالغ الإضافية

وأوضحت الجمعية أنه يتم سداد المبالغ الإضافية المستحقة نتيجة التأخر في أداء هذه الاشتراكات عن المواعيد المحددة قانونًا، وإذ ثبت للجمعية العمومية مما تقدم أن العمال المذكورين تم تعيينهم وتثبيتهم على وظائف دائمة بالهيئة اعتبارًا من 1/7/2013، مما يقطع بأنهم شغلوا وظائفهم المؤقتة بها في الفترة السابقة على ذلك محل المطالبة، في ضوء علاقة عمل قائمة على أساس توافر عناصر الأجر والتبعية والرقابة من جانب الهيئة، وبأعمال تدخل بطبيعتها في نطاق واختصاصات الهيئة المذكورة بفروعها المختلفة.

ومن ثم فإنهم كانوا في الفترة محل المطالبة من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الذين تربطهم بجهة عملهم علاقة مؤقتة منتظمة، ومن المخاطبين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، فتلتزم الهيئة العامة لقصور الثقافة بأداء اشتراكات التأمين الاجتماعي المستحقة عنهم، بالإضافة إلى المبالغ الإضافية عن مدة التأخر في السداد.