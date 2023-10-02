الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تحدد «دفعة الحياة» للمعاش الإضافي

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، قرارا بشأن تحديد دفعة الحياة، في الجريدة الرسمية اليوم الإثنين الموافق 2 أكتوبر 2023، وذلك بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 2020 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وعلى اعتماد لجنة الخبراء للتقرير رقم 2 بجلسته رقم 9 المنعقدة بتاريخ 24 نوفمبر 2021، وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بجلسته رقم 3 لسنة 2023 المنعقدة بتاريخ 20 مارس 2023، بتحديد دفعة الحياة، مستعرضة دفعة الحياة للمعاش الإضافي، وفقا للجدول التالي:

وقال مصدر بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لـ«الوطن»، إن دفعة الحياة خاصة بالمعاش الإضافي، وهذا يعني أن المؤمن عليه يشترك بمعاش إضافي للحصول على ميزة بجانب المعاش، موضحا أن الأرقام السالفة هي القيم التي سيحصل عليها.

وأتاح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الاستفادة بـ«معاش إضافي» لمن يطلب عليه، بعدة شروط، منها الاشتراك بـ«رسوم إضافية»، بما يُعرف بـ«دفعة الحياة»، ليدخل هذا المعاش في وعاء حساب زيادة المعاش السنوية.

ولدى صدور علاوات في قيمة المعاشات؛ فإن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تُعدل قيمة «دفعة الحياة»، لتُنشر في الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، ليتم العمل بها.