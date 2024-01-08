10 شروط للحصول على وظيفة بالجهاز الإداري للدولة.. اعرفها

يأمل الكثير من خريجي الجامعات والمؤهلات الدراسية العليا، الالتحاق بوظائف ملائمة لهم في الجهاز الإداري للدولة، في المؤسسات والهئيات التي تطرح إعلانات لفرص عمل، وتحتاج موظفين في مناصب مختلفة بها.

لا يعلم الكثير من الشباب الراغبين في الحصول على وظائف في الجهاز الإداري للدولة، أن هناك عددا من الضوابط والشروط التي حددها قانون الخدمة المدنية، وغيرها داخل اللوائح الداخلية الخاصة بالوزارات والهئيات والمؤسسات المختلفة، وهى وفقا لقانون الخدمة المدنية كالتالي:

الحصول على وظيفة بالجهاز الإداري للدولة

- يشترط أن يكون المتقدم للحصول على الوظيفة مصري الجنسية.

- وفي حالة كان المتقدم يحمل إحدى جنسيات الدول العربية، يشترط أن تكون هذه الدولة تتعامل مع المصريين بالمثل في الحصول على وظائف بها.

- لا يكون المتقدم سبق وحصل على حكم بأي عقوبة جنائية أو مقيدة للحرية، وذلك في الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة.

شروط القبول

- وفي حالة كان المتقدم للحصول على وظيفة قد سبق توقيع عقوبة عليه في أي من الجرائم السابق ذكرها، يشترط أن يكون رد إليه الاعتبار حتى يحق له الحصول على الوظيفة.

- في حالة الفصل من الخدمة سواء بحكم أو قرار تأديبي نهائي، يجب أن يكون مر على ذلك 4 سنوات على الأقل.

- أن يكون المتقدم للحصول على الوظيفة يتمتع بالسيرة الحسنة.

- استيفاء الاشتراطات الخاصة بشغل الوظيفة.

- اجتياز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة.

- ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما.

- أن يكون مستوفي الأوراق والمستندات المتطلبة للوظيفة.