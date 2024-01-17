«تعليم أسيوط» تستعد لامتحانات الشهادة الإعدادية بتعقيم اللجان.. تبدأ غدا

عقد عبدالعزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، اجتماعا لبحث أعمال الاستعدادات والتجهيزات، لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة بقاعة تنمية المهارات بمدرسة خديجة يوسف الثانوية والتي تنطلق غدًا الخميس .

74157 طالبا يؤدون الامتحانات في 334 لجنة

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، إن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان هذا العام هو 74157 طالب في 334 لجنة امتحانية، مشيرا إلى حث رؤساء اللجان على الدقة في أعمال الامتحان والهدوء والانضباط داخل اللجان، موجهاً مسؤولي الكنترولات بإنهاء أعمالها أولاً بأول لإعلان النتائج في أقرب وقت، لطمأنة الطلاب وأولياء أمورهم.

تنظيف وتعقيم اللجان

ولفت وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أنه بالنسبة لامتحانات الشهادة الإعدادية، فإنه يجرى تجهيز اللجان من تنظيف وتعقيم، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية، وغرف أخرى فرعية بكل إدارة تعليمية برئاسة مدير الإدارة، لمتابعة سير العملية الامتحانية على مدار الساعة ، وتوازى ذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين نقل أوراق الأسئلة والإجابة ، والتنسيق أيضاً مع مديرية الصحة بشأن تواجد طبيب أو زائرة صحية باللجان لتوفير الرعاية الصحية للطلاب.