تفاصيل اجتماع مجلس شؤون خدمة المجتمع في جامعة الأقصر.. معرض لـ«فنون جميلة»

ترأس الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، الاجتماع الدوري، رقم 32 لمجلس شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، بحضور وكلاء الكليات، أعضاء المجلس.

وبدأ المجلس بقراءة الفاتحة والدعاء بالرحمة الدكتورة وفاء عبد المقصود، أستاذ الجرافيك المساعد بكلية الفنون الجميلة، ورئيس قسم الجرافيك السابق، وزوجة الدكتور يوسف محمود - عميد الكلية السابق.

المخلفات الخطرة

وتناول الاجتماع خطاب أمين المجلس الأعلى للجامعات، والخاص بتشكيل لجنة مشتركة بين الجامعات الحكومية المصرية لوضع ضوابط واشتراطات التداول الآمن والإدارة المتكاملة للمخلفات الخطرة لتحقيق التطبيق الفعلي لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020.

كما تناول الاجتماع خطاب أمين المجلس الأعلى للجامعات والخاص بإعداد معايير مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة للعام 2024، والجدول الزمني لإجراء المسابقة وطلب إطلاق المسابقة.

معرض السيريالية في الأقصر

ووافق أعضاء المجلس على إقامة كلية الفنون الجميلة لمعرض «السيريالية فى الأقصر»، فى الفترة من 29 حتى 31 يناير الجاري، وذلك بمشاركة فنانين مصريين وفنانة فرنسية.

كما وافق أعضاء المجلس على إقامة صالون الجنوب الدولي السابع بالأقصر على أن يقام الخميس الموافق 18 أبريل المقبل.