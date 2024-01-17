انطلاق المشروع القومي لرياضة الفتاة والمرأة في الأقصر

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، برئاسة صلاح رشوان، مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، بدء المشروع القومى لرياضة الفتاة والمرأة في الأقصر، بالمركز الرياضي لتدريب المرأة والفتاة.

الاهتمام بممارسة الرياضة

ويهدف المشروع إلى النهوض بالفتاة والمرأة، عن طريق الاهتمام بممارسة الرياضة، إذ يتميز المشروع بالمجانية في المراكز المعلنة، ويضم رياضات اللياقة البدنية، كرة الطائرة، كرة اليد، تنس الطاولة والعروض الرياضية، والكاراتيه، ويجب أنّ تكون المشتركة من 14 عامًا فيما فوق.

كيفية التسجيل في المشروع

ويشارك في المشروع بالأقصر، نادي المدينة المنورة، ومركز شباب الحسينات بالطود، ويُقام لقاء ختامي للمتميزات في إحدى المدن السياحية، ويكون التسجيل في المشروع عن طريق ملء استمارة اشتراك في المراكز، وتقديم صورتين شخصيتين وصورة بطاقة الرقم القومي.

يُقام المشروع تحت إشراف الدكتور محمد عبدالوهاب، وكيل المديرية للرياضة، وصلاح عز مدير إدارة الرياضة، ومحمود حسان منسق المشروع.