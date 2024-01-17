تنظيم برنامج تدريبي لإعداد قادة الوطن العربي في الأقصر بمشاركة 20 دولة

ينظم معهد إعداد القادة برئاسة الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي ومدير المعهد، البرنامج التدريبي الذي يحمل عنوان إعداد قادة الوطن العربي، تحت شعار LEADERS 2030، وبالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية برئاسة الدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، وجامعة الأقصر برئاسة الدكتور حمدي محمد حسين رئيس الجامعة، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبمشاركة 20 دولة عربية.

فعاليات البرنامج في محافظة الأقصر

وتقام فعاليات البرنامج بمحافظة الأقصر، وذلك باشتراك طلاب الجامعات العربية من 20 دولة عربية بجانب طلاب الجامعات المصرية خلال الفترة من 27 يناير إلى 1 فبراير 2024، بهدف إعداد القيادات العربية لكي يكونوا سفراء في جامعاتهم ومن ثم بلادهم وذلك من خلال تنوع المحاضرات وورش العمل والفعاليات المختلفة خلال البرنامج لتحقيق التنمية المستدامة.

فعاليات الجلسة الافتتاحية تبدأ الأحد

وتنطلق فعاليات الجلسة الافتتاحية للبرنامج التدريبي في العاشرة صباح 28 يناير 2024 بمقر مركز محافظة الأقصر للمؤتمرات، وبحضور رؤساء الجامعات العربية والمصرية وكبار الضيوف.

ومن جانبه، أوضح الدكتور كريم همام أن ذلك يأتي بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية نحو الاهتمام بالشباب الجامعي واكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم ورعايتهم رعاية كاملة، وتكليفات وزير التعليم العالي والبحث العلمي بإقامة الأنشطة الطلابية القمية وعقد عدة برامج ودورات تثقيفية وتأهيلية وتوعوية لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية والعربية.

وأشار مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة إلى أن المعهد يهدف إلى إعداد الكوادر والقيادات، وخلق جيل قادر على تحمل المسئولية واتخاذ القرارات الصحيحة لتحقيق التنمية المستدامة على مستوى الوطن العربي، وإدماج الطلاب والشباب العربي مع بعضهم البعض لبث روح التعاون ومد جسور التواصل بين الطلاب.