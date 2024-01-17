توزيع 1000 بطانية ضمن مبادرة «صناع الدفا» في الأقصر

أطلقت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مبادرة «صناع الدفا» لتوزيع بطاطين الشتاء على الأسر الأولى بالرعاية في معظم قرى مراكز محافظة الأقصر، من أمام المدينة الشبابية الدولية بمدينة الطود بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي وعدد كبير من الجمعيات الأهلية.

توزيع 1000 بطانية

وجرى إطلاق المبادرة باصطفاف السيارات المحملة بالدفعة الأولى من بطاطين الشتاء لعدد 1000 بطانية بحضور المحاسب خالد محمد عطيتو، سكرتير عام الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود جنوب الأقصر، نائبًا عن الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، ومدير الجمعيات الأهلية بالمديرية، كمال فؤاد، والدكتور محمد زمزم نائب المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية، وعمر رسلان مدير قطاع جنوب الصعيد بمؤسسة صناع الخير للتنمية وعدد الشباب المتطوعين بالمؤسسة.

دعم الشرائح الأكثر احتياجًا

وتأتي مبادرة «صناع الدفا» في إطار استراتيجية المؤسسة في تنفيذ منظومة الخدمات الإنسانية التي تشمل دعم الشرائح الأكثر احتياجا في مواجهة مشكلاتهم المعيشية الموسمية، جنبًا إلى جنب مع استهداف تزويدهم بمشروعات تنموية صغيرة تناسب طبيعة معيشتهم وتحقق لهم دخلًا شهريًا يمكنهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية.