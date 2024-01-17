«الأورمان» تطلق المؤتمر السنوي الرابع للتنمية المستدامة في الأقصر غدا

تطلق جمعية الأورمان، غدا الخميس، فعاليات المؤتمر السنوي للتنمية المستدامة، وذلك للعام الرابع داخل مدينة الأقصر، بحضور عدد من الوزراء ورؤساء البنوك والشركات والكيانات الإقتصادية الكبرى، واستكمالاً للدور الذي بدأته منذ ما يزيد عن 30 عاماً في مصر.

التنمية المستدامة في عالم متغير

ويقام المؤتمر هذا العام تحت عنوان وشعار «التنمية المستدامة في عالم متغير: مسارات نحو مستقبل مستدام»، وذلك استكمالًا للدور التنموي الذي أخذته الجمعية علي عاتقها منذ ما يزيد عن ثلاثين عاماً وتبنيها مبادرات مستدامة لمساعدة الفئات الأولى بالرعاية بشكل مؤسسي متطور، وتأكيداً علي دور العمل الأهلي والقطاع الخاص فى تنمية المجتمعات اقتصادياً واجتماعياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.

دور الاستدامة في تعزيز تنافسية المؤسسات الاقتصادية

وأكد محمود فؤاد، نائب رئيس جمعية الأورمان، انه ومن خلال استضافة المؤتمر لهذا الطيف الواسع من الوزراء والخبراء العالميين والمحليين في مجالات التنمية والجهات والهيئات الاقتصادية ومن خلال محاوره الأساسية، يسعى المؤتمر الى تحقيق أقصى استفادة من تبادل الخبرات وإبراز دور الاستدامة في تعزيز تنافسية المؤسسات الاقتصادية، ورفع الإنتاجية، وتعزيز المؤشرات الاقتصادية والتنموية لتطبيق مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات، فضلاً عن تفعيل التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية لخلق شراكات إيجابية بين منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية مع مراعاة رؤية مصر 2030، وهذا ما يهدف إليه المؤتمر، الذي يعمل على إحداث رواج سياحي في الأقصر.

مساعدة الفئات الأولى بالرعاية

وأضاف أن هذا الدور يتمثل في تدشين ورعاية مبادرات مستدامة بهدف مساعدة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، بشكل مؤسسي متطور، فضلا عن التأكيد على دور التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في تنمية المجتمعات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي مما يحقق أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030.