سقوط صاروخين بمحيط مستوطنة «المطلة» قرب الحدود اللبنانية كتب: يارا أشرف 05:11 م | الأربعاء 17 يناير 2024 الحدود اللبنانية - صورة أرشيية أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، بسقوط صاروخين بمحيط مستوطنة المطلة قرب الحدود اللبنانية. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: إيران تؤكد أنّ أمن العراق وباكستان جزء من أمنها القومي القاهرة الإخبارية: الاحتلال الإسرائيلي نبش المقبرة المجاورة لمستشفى ناصر «القاهرة الإخبارية»: كبيرة منسقي الأمم المتحدة ثمنت جهود مصر في دعم غزة «القاهرة الإخبارية»: إسرائيل تعلن مقتل 527 ضابطا منذ 7 أكتوبر القاهرة الإخبارية مستوطنة المطلة الحدود اللبنانية بقلم يارا أشرف