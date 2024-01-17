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سقوط صاروخين بمحيط مستوطنة «المطلة» قرب الحدود اللبنانية

كتب:

يارا أشرف
05:11 م | الأربعاء 17 يناير 2024
الحدود اللبنانية - صورة أرشيية

الحدود اللبنانية - صورة أرشيية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، بسقوط صاروخين بمحيط مستوطنة المطلة قرب الحدود اللبنانية.

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بقلم يارا أشرف