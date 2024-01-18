رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

حظك اليوم برج الثور الخميس 18-1-2024 مهنيا وعاطفيا.. كن شجاعا

كتب:

رحاب عبد الراضى
12:15 ص | الخميس 18 يناير 2024
حظك اليوم برج الثور

حظك اليوم برج الثور

يمتلك مولود برج الثور القدرة على التحكم في انفعالاته والميل إلى الاستقرار والهدوء، كما يحب تولي مسؤولية المقربين منهم ومن أبرز مشاهير هذا البرج المغنية اللبنانية ميريام فارس.

في السطور التالية نعرض تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي والصحي اليوم الخميس الموافق 18 يناير، وفق موقع الأبراج اليومية.

برج الثور اليوم مهنيا

ينصح خبراء الفلك العاملون في مجال التجارة والأسهم بشراء أسهم استثمارية كبيرة، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني.

برج الثور اليوم ماليا

انفق بحذر وفكر في الاستثمارات على المدى البعيد وكن شجاعا.

برج الثور اليوم عاطفيا

تستمع للآخرين وتجد علاقة مثالية مدى الحياة.

برج الثور على الصعيد الصحي

تتعرض لمواقف اجتماعية مثيرة للجدل اليوم تسبب زيادة من ضغطك النفسي واستياء يؤثر على صحتك بالسلب.

اقرأ المزيد:

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 17-1-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 17-1-2024 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 17-1-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 17-1-204 مهنيا وعاطفيا
بقلم رحاب عبد الراضى