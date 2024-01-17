صحفية فلسطينية عن اتهامات إسرائيل لمصر: أكاذيب اعتادها الجميع

قالت شروق أسعد عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين إنَّ العديد من الصحفيين والنازحين والجرحى محتجزين بمستشفى ناصر بخان يونس، فالدبابات الخاصة بقوات الاحتلال الإسرائيلي على بعد أمتار قليلة والقصف مستمر، والوضع صعب هناك، إلى هذا إلى جانب انعدام الإنترنت بمناطق عديدة، موضحة أنَّ قوات الاحتلال قصفت سيارة فلسطينية والوضع على الأرض صعب للغاية، والوضع كارثي والجميع يأمل ألا يستمر أكثر.

إسرائيل تفهم العلاقة المصرية الفلسطينية جيدا

وأضافت عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية جمال الدين، والإعلامية أسماء يوسف، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «DMC» أنَّ الحديث عن تقصير مصر في عملية تجهيز وإدخال المساعدات لقطاع غزة أمام محكمة العدل الدولية ما هو إلا أكاذيب إسرائيلية الجميع معتاد عليها، خصوصًا أنَّ إسرائيل تفهم العلاقة المصرية الفلسطينية جيدًا، وهي أكثر من يريد أن يضرب هذه العلاقة القوية المتينة والدعم المصري الحاضر بكل ما يحدث بالقضية الفلسطينية والمواقف المصرية منذ العدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر وحتى قبل ذلك.

لا يوجد برهان تقدمه إسرائيل بخصوص اتهام مصر

وتابعت أنَّ كل تلك الادعاءات حول الدور المصري أكاذيب، ومصر معتادة على هذا الأمر، ولا يوجد برهان تقدمه إسرائيل وكل ما قدمه المحامون الإسرائيليون أمام المحكمة هو مجرد كلام وحديث دون أدلة وإثباتات، من أجل تحويل التهم لأشخاص آخرين ولضرب مصر بدورها المهم وضرب العلاقة المصرية الفلسطينية، خصوصا وأن إسرائيل تدرك جيدًا أهمية مصر وهو ليس اتهام بريء، وكل الاتهامات لمصر غير مصدقة «فمن سيصدق إسرائيل أصلًا»، إسرائيل تقصف الأطفال وتقول إنّهم مسلحون وتقصف المنازل والمساجد والمستشفيات وتقول تحتها أنفاق.