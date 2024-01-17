الهلال الأحمر الدولي: نثمن جهود مصر في تقديم المساعدات إلى أهالي غزة

قالت مي الصايغ، مسؤولة الاتصال بالهلال الأحمر الدولي، إن كل المنظمات والجهات الدولية تقدم أي مساعدة إلى قطاع غزة، عبر الهلال الأحمر المصري، مشيرةً إلى أنه مع بدء النزاع المسلح في غزة، تم إنشاء وتجهيز المخازن والمستودعات في مدينة العريش، مشيدة بجهود الهلال الأحمر المصري، بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأضافت «الصايغ»، في مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأربعاء، أن هذه المساعدات تتضمن 5700 شاحنة، عبرت من مصر إلى قطاع غزة، وهناك 39 دولة قدمت مساعدات إلى الفلسطينيين في غزة رغم كل التحديات والضغط.

وأوضحت أن هناك بطء في إيصال المساعدات، نظراً لأن عملية التفتيش تمهيداً لدخولها القطاع، تستغرق وقتاً طويلاً، فالتحديات التي تواجه الهلال الأحمر الفلسطيني هي إيصال هذه المساعدات إلى كل الناس المتضررة.

ولفتت إلى أنه رغم أهمية قيام الدول بتقديم المساعدات لجمعيات الصليب والهلال الأحمر، التي أرسلت كل الطائرات والمساعدات للهلال الأحمر المصري، والذي استقبل مؤخراً شاحنة محملة بالوقود من الهلال الأحمر العراقي، تمهيداً لنقلها إلى قطاع غزة، إلا أن هذه المساعدات منخفضة للغاية.