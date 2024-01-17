أشتية: الولايات المتحدة لم تساعد فلسطين ودعمت إسرائيل بـ14 مليار دولار

قال الدكتور محمد أشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، إنّ أمريكا وأوروبا لديهما أدوات ضغط اقتصادية ومالية على إسرائيل، لكن واشنطن لا تضغط بما يحقق الغرض، لافتا إلى أنّ الولايات المتحدة لا تقدم أي مساعدات للسلطة الفلسطينية.

أمريكا تسعى لمحاصرة فلسطين

وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني، خلال حوار مع الإعلامية لميس الحديدي برنامج «كلمة أخيرة» عبر فضائية ON، أنّ أمريكا تسعى إلى محاصرة فلسطين بعدم تخصيص أي مساعدات لها، رغم تخصيص أموال لإسرائيل بـ14 مليار دولار في الحرب على غزة.

الولايات المتحدة تعجز عن الضغط على إسرائيل

وأوضح أشتية، أنّ الولايات المتحدة تعجز عن الضغط على إسرائيل بصورة كافية، كما أنّ الدول الأوروبية تمتلك أدوات ضغط حقيقية سواء اقتصادية أو مالية.

مطالب أبو مازن من المجتمع الدولي

وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني، إلى أنّ أبو مازن طالب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بقرار دولي يعترف بفلسطين دولة وعضو في الأمم المتحدة، كما طالب الإدارة الامريكية برفع المنظمة من قوائم الإرهاب، والاعتراف بدولة فلسطين، وعدم استخدام «الفيتو» ضد عضويتها في الأمم المتحدة.