وزير الشباب والرياضة يستعرض إجراءات التصدي للعنف وشغب الملاعب

خلال اجتماع مجلس الوزراء، الذي عُقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرض الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ما تم اتخاذه من إجراءات فورية للتعامل مع الممارسات الاستثنائية من عنف وشغب بالملاعب الرياضية، وذلك بناء على تكليف من مجلس الوزراء.

إعداد دراسة عاجلة ومستحدثة لتغليظ العقوبات

وفي مستهل عرضه، أشار الدكتور أشرف صبحي، إلى ما تم عقده من اجتماعات للتعامل مع واقعة المشاجرة التي حدثت بين قلة من الجماهير الحاضرة لمباراة النادي الإسماعيلي والنادي المصري البورسعيدي بإستاد الجيش ببرج العرب مؤخراً، مشيراً في هذا الصدد إلى أنه تم الاتفاق خلال هذه الاجتماعات على إعداد دراسة عاجلة ومستحدثة لتغليظ بنود لائحة العقوبات، وذلك وفقاً لعدد من النقاط الاسترشادية منها، التشديد على عدم الخروج عن الأطر القانونية والمشروعة في تشجيع مختلف الفرق، وكذا تحميل المسئولية لمن يتسبب في الخروج عن هذه الأطر.

رابطة الأندية المحترفة المصرية

وتناول الدكتور أشرف صبحي، خلال عرضه، الجهود المبذولة في إطار تجهيز الاستادات الرياضية لاستضافة المسابقات والمباريات المحلية والدولية، وذلك من خلال تجهيزها بأحدث التقنيات التكنولوجية في هذا الصدد، موضحاً أنه تم تجهيز 10 استادات بتلك الإمكانات، وهى بالفعل تستقبل المباريات بحضور الجمهور، مضيفاً: هناك استاد جاهز لضمه إلى الاستادات المجهزة، هذا بخلاف استادين آخرين جار العمل على سرعة تجهيزهما بأحدث التقنيات التكنولوجية ليكونا جاهزين لاستقبال المباريات المحلية والدولية أيضاً، لافتا في هذا الصدد إلى النظام الذي تم تطبيقه لدخول وخروج الجمهور منذ عام 2019 من خلال بطاقة «FAN ID»، المزودة ببيانات المشجع وصورته الشخصية، منوهاً كذلك إلى رابطة الأندية المحترفة المصرية التي تم تأسيسها عام 2021، ودورها في إدارة المسابقات الخاصة بكأس الرابطة، ودوري «NILE».