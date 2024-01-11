وزير الرياضة ومحافظ الوادي الجديد يشهدان نهائي دوري مراكز الشباب

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، نهائي دوري مراكز الشباب توتال انرجيز بالمحافظة، بين فريقي غرب الموهوب والخارجة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور لفيف القيادات التنفيذية والتشريعية والشعبية وشيوخ وعواقل المحافظة، وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

مركز شباب غرب الموهوب بطلًا للدوري

وتوُج فريق مركز شباب غرب الموهوب بطلًا لـ دوري مراكز الشباب توتال انرجيز محافظة الوادي الجديد، بعد تغلبه على فريق مركز شباب الخارجة بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أُقيمت علي ملعب الاستاد الرياضي، ليتأهل إلى التصفيات النهائية لدوري مراكز الشباب على مستوى محافظات الجمهورية.

أكد وزير الشباب والرياضة، الاهتمام البالغ بتنفيذ حزمة من الأنشطة والبرامج وتطوير المنشآت داخل جميع المحافظات، لاسيما الحدودية في ضوء توجيهات القيادة السياسية، مبيناً أن الوزارة ماضية في التوسع في المشروعات بالمحافظات الحدودية، والتي تلقى إقبالا كبيراً من النشء والشباب.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي، أن تنفيذ دوري مراكز الشباب في نسخته العاشرة من ثمار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الرياضة والشباب في مصر، وتشجيع الشباب على ممارسة النشاط الرياضي والتفاعل مع المجتمع المحلي، سعيًا لاختيار أفضل لاعبين من مراكز شباب المحافظة من بداية انطلاق المرحلة الأولى من الدوري لينضموا عقب ذلك إلى منتخب المحافظة؛ للتنافس في بطولة منتخبات المحافظات.

نشر ثقافة الممارسة الرياضية

وأشار الوزير إلى أن إقامة النسخة العاشرة من دوري مراكز الشباب للمرة الأولى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ينُم عن دوره الهام في اكتشاف الموهوبين في لعبة كرة القدم ونشر ثقافة الممارسة الرياضية والمشاركة الفعالة للشباب وجذبهم للمشاركة في أنشطته المتنوعة فضلاً عن دعم الأندية والمنتخبات الوطنية بانتقاء اللاعبين المتميزين من الشباب وإتاحة الفرصة للمواهب المتميزة.

من جانبه، محافظ الوادي الجديد أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بقطاع الشباب والرياضة، ولا تألوا جهدًا في تقديم كامل الدعم والمساندة للقطاع لدوره الهام في تشكيل الوعي والوجدان لدى الشباب باعتبارهم القوه الفعالة لبناء وتنمية المجتمع والذي يتفق تماماً مع رؤية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لبناء الإنسان، مشيدًا بأداء للفريقين والذي اتسم بالندية والروح الرياضية العالية.

وأعلن اللواء محمد الزملوط عن تقديم دعم بخلاف الجوائز المالية المقدمة من وزارة الشباب والرياضة، بمبلغ 100 ألف جنيه للمركز الأول وسبعة رحلات عمرة لأهالي مركز شباب غرب الموهوب صاحب المركز الأول، و75 ألف جنيه للمركز الثاني مركز شباب الخارجة.