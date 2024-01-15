وزير الرياضة: وفرنا كل الإمكانيات للمنتخب.. ونريد من الجميع مساندته

أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، أن الأربعاء المقبل يشهد افتتاح بطولة أمم أفريقيا لكرة اليد، متمنيا لمنتخبنا التوفيق، متابعا: «مصر سوف تستضيفها ونتمنى لفريق كرة اليد التوفيق وأن يكون الفريق الوحيد المؤهل للأولمبياد من المجموعة الأفريقية بحسب طبيعة البطولة».

صبحي: تابعت ردود فعل السوشيال ميديا على مباراة المنتخب أمام موزمبيق

وأوضح وزير الشباب خلال مداخلة ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «ON»، أنه تابع بشكل جيد ردود فعل السوشيال ميديا على مباراة المنتخب أمام موزمبيق، مردفا: «المصريون وإحنا حريصين على المنتخب.. وكل الفرق الكبيرة بتتغلب، وإحنا في كأس الأمم بالكاميرون أول مباراة اتغلبنا من نيجيريا ووصلنا للنهائي وكان الأداء ممتازا».

ولفت إلى أنه جرى توفير كل الإمكانيات للمنتخب الوطني: «وفرنا كل الإمكانات للمنتخب كوزارة ودولة كما يجب أن تكون.. نريد من الجميع مساندته ونعطيه الثقة».

وزير الرياضة: لازم نقف جنب ولادنا

ووجّه رسالة للجماهير وللمنتخب قائلا: «لازم نقف جنب ولادنا صلاح واخواته في المنتخب.. والشعب كله مستنيكم ومش هنخذلكم ولا تخذلونا».

وكشف الوزير أنه تحدث بعد مباراة موزبيق مع النني وحازم إمام وخالد الدرندلي كاشفا عن تفاصيل حديث النني معه قائلا: «النني قال إن منتخب مصر رجالة ومقدرين للمسؤولية والمبارة ليست حكم عليهم».