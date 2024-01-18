شموع وقصب وقلقاس.. مظاهر الاحتفال بعيد الغطاء في محافظات الصعيد

يحتفل الأقباط بعد غد السبت بعيد الغطاس بطقوس مختلفة بين كل محافظة وأخرى، وغالبيتها ارتبطت بالأطعمة مثل اليوسفي والبرتقال والقصب والقلقاس.

مظاهر الاحتفال بعيد الغطاس في الصعيد

وقال بيشوي ملاك، أحد الأقباط بمحافظة أسيوط، في تصريح لـ«الوطن»، إن كنائس الصعيد من الأقباط الأرثوذكس تحتفل بذكرى تعميد المسيح على يد يوحنا المعمدان في نهر الأردن، والتي تعتبر من الأعياد السيدية الكبرى، وجاء عددها 15 عيدًا بينها 7 أعياد يتم تصنيفها على أنها كبرى، و8 أعياد يتم تصنيفها على أنها صغرى، ويشتهر عيد الغطاس في الصعيد بأنه وقت أكل القلقاس والقصب والبرتقال واليوسفي، الذى يرجعه الأقباط لرموز روحية، مثل القصب فلونه الأبيض يرمز للنقاء الذي توفره المعمودية.

القصب رمز الماء المعمودية في عيد الغطاس

وأضاف، حنا ميخائيل، أحد الأقباط بمحافظة الأقصر، إن عيد الغطاس بالأقصر يتميز بتوفر كميات كبيرة من القصب والذي يتميز بغزارة السوائل الموجودة داخله، ويدل على رمز الماء المعمودية؛ ومشروب عصير القصب مذاقه حلو وهذا رمزاً للفرحة ونوال الخلاص ومغفرة الخطايا عن طريق المعمودية؛ وقلبه الداخلي لونه أبيض وهذا يُشير إلى نقاء قلب الإنسان المُعمد.

الأطفال الأقباط يحتفون بالشموع في عيد الغطاس

وأوضح، ماركو ممدوح، أحد الأقباط في الوادي الجديد، أن أطفال المحافظة يستمتعون بتفريغ البرتقال اليوسفي ورسم الصليب وإشعال الشموع بداخلة وسط حالة من الفرحة والسعادة الغامرة التي تملأ الأجواء بعيد الغطاس.