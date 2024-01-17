موعد إجازة عيد الغطاس 2024.. من يحصل عليها؟

يحتفل الأقباط بعد أيام قليلة بعيد الغطاس 2024، وهو أحد أهم أعياد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إذ يعد ضمن «الأعياد السيدية الكبرى» التي ترتبط بالسيد المسيح، وهو الأمر الذي يتبعه تساؤلات عن موعد إجازة عيد الغطاس 2024، وهل هي متاحة لجميع الموظفين مثل عيد الميلاد أم تقتصر على المحتفلين فقط؟

لمن تعطى إجازة عيد الغطاس؟

وبحسب توجيهات داخلية في المصالح الحكومية والخاصة والبنوك، فإن عيد الغطاس ليس إجازة رسمية بمصر سوءا كان في القطاع الخاص أو القطاع العام أو الحكومي، إلا أنه يتم إعطاءه للمسيحيين فقط على غرار أيام أخرى تعطى للمسيحيين في أعيادهم مثل «حد السعف، خميس العهد، عيد القيامة المجيد» للاحتفال بأعيادهم.

موعد إجازة عيد الغطاس 2024

كما أن هذا العام تغير موعد عيد الغطاس نظرا للسنة الكبيسة فأصبح يوم 20 يناير بدلا من 19، على أن يكون قداس ليلة العيد يوم 19 بدلا من 18 من ذات الشهر.

مصير إجازة عيد الغطاس 2024

ذلك التعديل في الموعد جعل ليلة لعيد يوم الجمعة المقبل ويتزامن العيد يوم السبت وكلا اليومين إجازة رسمية في عدد من المصالح الحكومية على رأسها البنوك، ما يعنى أنه لن يكون هناك إجازة وقتية للمسيحيين الذين يعملون في تلك مؤسسات التي تعطي كلا اليومين إجازة اعتيادية.

إجازة عيد الغطاس 2024

ويحق للمسيحيين ممن يعملون في أماكن لا تعطي كلا اليومين إجازة أن يحصلون على إجازة ذلك العيد، بينما تستمر جداول الامتحانات في كافة المراحل الدراسية والجامعات كما خطط لها دون تغيير.