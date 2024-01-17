مباحثات بين الهند وإيران حول هجمات الحوثيين على السفن بالبحر الأحمر

أفاد نبأ عاجل عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، بأنَّ مصدرا بالحكومة الهندية، قال إن بلاده تجري محادثات دبلوماسية مع إيران، حول الهجمات التي تشنها جماعة الحوثيين على السفن في البحر الأحمر.

وتابعت القناة في نبأها العاجل: «زار وزير الخارجية الهندي، العاصمة الإيرانية، طهران، هذا الأسبوع لإجراء محادثات مع نظيره الإيراني».

وقال إن المناقشات تناولت الوضع في البحر الأحمر، والهجمات التي أدت إلى تعطيل الملاحة.