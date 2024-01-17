«أفضل صورة سيلفي 2024».. متحف كفر الشيخ يطلق مسابقة لتوثيق الزيارات

أطلق متحف كفر الشيخ، مسابقة لأول مرة بعنوان «أفضل صورة سيلفي 2024»، بدءًا من اليوم الأربعاء وحتى يوم 24 يناير الجاري، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لسيلفي المتاحف.

إطلاق مسابقة بعنوان «أفضل صورة سيلفي 2024»

قال الدكتور أسامة فريد عثمان، مدير المتحف، إنّ الهدف من المسابقة توثيق الصور التي تُجسد أجمل اللحظات والذكريات للزوار سواء فرادى أو أسرة مصرية، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لسيلفي المتاحف، وذلك من خلال مشاركة المتحف بصور سيلفي توثق زيارات الأشخاص لمتحف كفر الشيخ.

وأضاف «عثمان»، أنّ على المشارك في مسابقة التصوير السيلفي الخاصة بمتحف كفر الشيخ، اختيار أفضل صورة سيلفي قام بالتقاطها في المتحف أو مع أي قطعة أثرية بالمتحف، وإرسالها عبر رسائل الصفحة الرسمية للمتحف على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، حتى يجري اختيار أفضل الصور التي تُبرز طبيعة المتحف وروعة مقتنياته.

وسيجري بعد ذلك عرضها للتصويت على الصفحة الرسمية للمتحف لمدة أسبوع لاختيار الصورة الفائزة، لتكون صورة السيلفي لمتحف كفر الشيخ لعام 2024.

وأوضح «عثمان»، أنّ المسابقة تأتي تزامناً مع اليوم العالمي لسيلفي المتحف، مشيرا إلى أنّ التصويت على الصور المشاركة في المسابقة من خلال عمل «Like - أعجبني» على الصورة المختارة والمُمتدة حتى يوم 24 يناير 2024.

معلومات عن متحف كفر الشيخ

جدير بالذكر، أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، افتتح متحف كفر الشيخ في عام 2020، ضمن المشروعات التي وضعتها الدولة المصرية على خريطة الافتتاحات الأثرية، خلال عام 2020، ويقع بجوار جامعة كفر الشيخ في حديقة صنعاء، ويتكون المبنى من عدد من قاعات العرض المتحفي، والتهيئة المرئية، والتربية المتحفية والندوات، إضافة إلى مبنى للخدمات.

ويوافق اليوم العالمي لسيلفي المتاحف، 20 يناير من كل عام، ويهدف هذا اليوم إلى زيادة الوعي بأهمية المتاحف، وتسليط الضوء على الكنوز، التي تحتويها، وتسمح المتاحف المشاركة في هذا اليوم العالمي للجمهور بالتقاط صورة سيلفي مع القطعة الفنية المفضلة.