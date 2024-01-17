تضامن كفر الشيخ تجري قرعة الإشراف على الحج لموسم 2024

أجرت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، قرعة الإشراف على الحج لموسم حج عام 1445هـ - 2024، بتوجيهات من الدكتورة نيڤين القباچ، وزير التضامن الاجتماعي، وبرعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

إجراء قرعة الإشراف على الحج بمنتهى الشفافية

وجرى إجراء القرعة بمنتهى الشفافية في حضور جميع المتقدمين للإشراف على حج الجمعيات الأهلية، وتم اختيار الأسماء بعد التأكد من وجود ورقة مطوية لكل اسم من أسماء المتقدمين، فيما جرى اختيار أسماء المرشحين للإشراف على حج هذا العام بنظام القرعة، بحضور مديري الإدارات الفنية بالمديرية وبعض مديري الإدارات الاجتماعية.

ووجّهت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، التهنئة للفائزين في قرعة الإشراف على الحج لموسم حج عام 1445هـ - 2024، متمنية لهم التوفيق في الاختبارات القادمة، وأنّ يتقبل الله منهم صالح الأعمال.

فتح باب التقدم لإشراف حج الجمعيات الأهلية

وكانت الدكتورة نيڤين القباچ، وزير التضامن الاجتماعي، قد أعلنت فتح باب التقدم لإشراف حج الجمعيات الأهلية لأعضاء الجمعيات الراغبين في الإشراف أو ممثلي الجهة الإدارية بداية من 2 يناير وحتى 16 يناير 2024، على أنّ يتم إجراء الاختبارات لاختيار من يقومون بالإشراف على حجاج الجمعيات الأهلية.