انطلاق امتحانات الصف الثالث الإعدادي في كفر الشيخ غدا.. اعرف الجدول

تنطلق أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2023 - 2024، لطلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة كفر الشيخ، غداً الخميس، في ظل اتخاذ كل الإجراءات التي تضمن سلامة وانتظام سير الامتحانات.

امتحانات الفصل الدراسي الأول

وأنهت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ استعداداتها لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي والتي تبدأ غداً الخميس 18 يناير وتنتهي يوم الأربعاء 24 يناير 2024، بتشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية، وغرف فرعية بالإدارات التعليمية، وتطهير وتعقيم اللجان، والإعلان عن الجداول بالمدارس، وتوزيع أرقام الجلوس على الطلاب، بمتابعة محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي

وبحسب ما أعلنته مديرية التربية والتعليم، في وقت سابق، فإنّ جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2023 - 2024، للصف الثالث الإعدادي بمحافظة كفر الشيخ، كالتالي:

- الخميس 18 يناير 2024: مادتي اللغة العربية والخط والإملاء والتربية الدينية.

- الأحد 21 يناير 2024: مادتي الجبر والعلوم.

- الاثنين 22 يناير 2024: مادتي الهندسة والحاسب الآلي.

- الثلاثاء 23 يناير 2024: مادتي اللغة الإنجليزية والتربية الدينية.

- الأربعاء 24 يناير 2024: مادة الدراسات الاجتماعية.