موعد الإسراء والمعراج 2024.. ومفتي الجمهورية: رحلة إلهية ومٌعجزة نبوية

تعد رحلة الإسراء والمعراج التي سار بها النبي الكريم ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى رحلة إلهية ومعجزة نبوية، وتدل على أن الله عزوجل لا يُعجزه شيئ في الأرض ولا في السماء، ولذلك تساءل الكثير عن موعد الإسراء والمعراج 2024.

موعد الإسراء والمعراج 2024

وبخصوص موعد الإسراء والمعراج 2024، قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن العلماء اختلفوا في تحديد موعد الإسراء والمعراج، لكن المعتمد من أقوال العلماء سلفًا وخلفًا أن هذه الليلة تكون في ليلة 27 من شهر رجبٍ الأصمِّ.

موعد ليلة الإسراء والمعراج

وعن موعد الإسراء والمعراج 2024، استعرض المفتي اختلاف العلماء في 5 أشهر، فمنهم من قال في الأول في ربيع الأول، والبعض أكد أن الليلة المٌباركة تكون في رجب، بينما قال الإمام الواقدي إنها تكون في رمضان، فيما قال «الماوردي» إنها في شوال، لكن أن العلماء رجحوا أن ليلة الإسراء والمعراج تكون في السابع والعشرين من رجب لأن الأمٌة تتابعت على الاحتفال بهذا اليوم.

وبالتالي وفقا لما ذكره فضيلة المفتي، فإن ليلة الإسراء والمعراج تكون في ليلة 27 من رجب، على أن تبدأ من مساء 26 رجب 1445 التي توافق الأربعاء 7 فبراير 2024، ونهار اليوم التالي الذي يوافق 27 من رجب 1445 هجريا الذي يوافق 8 فبراير 2024 ميلاديا فهي رحلة إلهية ومٌعجزة نبوية.

أسامة الأزهري يحدد موعد الإسراء والمعراج

وحول موعد الإسراء والمعراج 2024، قال الشيخ أسامة الأزهري، إن الذي غلب على الجماهير في تحديد ليلة الإسراء والمعراج في ليلة السادس والعشرين ونهار السابع والعشرين، وعلى كل حال فإن المؤرخين وأهل السير اتفقوا على أن الإسراء والمعراج كان في شهر رجب، وأنه في العام الذي توفى به أبو طالب والسيدة خدية.

وفيما يتعلق بموعد موعد الإسراء والمعراج 2024، تابع الأزهري في حديثه مع الإعلامي رامي رضوان على قناة «dmc» قائلا:« الصلوات الخمس فرضت على النبي في هذا الحدث الأعظم، وكانت ليلة مٌعجزة كبرى وآية عظمى، وأنها جاءت لإكرام النبي عليه السلام بفتوحات عظمى».