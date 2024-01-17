نتيجة الصف الرابع الابتدائي في محافظة المنيا 2024.. تظهر خلال أيام

نتيجة الصف الرابع الابتدائي بمحافظة المنيا ينتظرها كثير من الطلاب وأولياء أمورهم، لمعرفة درجات الفصل الدراسي الأول للعام 2023/ 2024، ومن المقرر أن تظهر خلال الأيام القليلة المقبلة.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي محافظة المنيا 2024

وبحسب مصادر مطلعة بمديرية التربية والتعليم بالمنيا، انتهت أعمال التصحيح ورصد الدرجات، وجاري حالياً مراجعتها قبل اعتمادها من قبل وكيل وزارة التعليم.

وأشارت المصادر إلى أن نسبة النجاح في محافظة المنيا من المتوقع أن تتراوح بين 75% و80%، وذلك بناءً على متوسط نتائج السنوات الماضية.

لا شكاوى من امتحانات الصف الرابع الابتدائي محافظة المنيا 2024

ووجه محافظ المنيا، اللواء أسامة القاضي، بتوفير كافة سبل الدعم والرعاية للطلاب وتذليل كافة العقبات أمامهم، مؤكداً على حرصه على توفير تعليم جيد لجميع الطلاب في المحافظة.

وأضاف المحافظ أنه سيتم إعلان النتيجة على موقع مديرية التربية والتعليم بالمنيا، كما سيتم إتاحة كشوفات النتائج بالمدارس.

وأدى طلاب الصف الرابع الابتدائي في محافظة المنيا امتحانات الفصل الدراسي الأول ولم ترصد غرفة العمليات ورود أي شكاوي متعلقة بالأسئلة خلال فترة الامتحانات التي استمرت لنحو اسبوع.