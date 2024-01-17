التحفظ على معدات ومواد مستخدمة في البناء المخالف بكفر الشيخ

تحفظت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، على معدات ومواد بناء قبل استخدامها فى تعديات البناء بدسوق، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم.

التحفظ على معدات ومواد مستخدمة في البناء المخالف

جاء ذلك تحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، وبحضور نواب رئيس المركز والمدينة ورؤساء الأحياء والمتابعة الميدانية، حيث جرى التحفظ على عدد 2 خلاطة، وجرار زراعي، وكساحة مياه، وسيارة محملة بمواد بناء، وونش، ومعدات، وعدد من مواد البناء عبارة عن «أسمنت، وحديد مسلح، وخشب»، بالإضافة إلى ردم فحر قواعد لرمي قواعد بشارع الفار بدسوق، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، شدّد على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ونهر النيل، وما يتم رصده من مخالفات البناء والتعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعدٍ، ومصادرة معدات التشغيل ومواد البناء المستخدمة، وتحرير المحاضر اللازمة وفقاً للنموذج المُعد لذلك.