الحكومة توافق على البحث عن البترول بمنطقة رأس قطارة في الصحراء الغربية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة «ابكس انترناشيونال اينري هولدنجز II»، وشركة «اينا – اندستريا نافتا دي – دي»، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية رأس قطارة بالصحراء الغربية.

وتأتي موافقة الحكومة على مشروع القانون للإسهام في ضخ مزيد من الاستثمارات لاستمرار عمليات التنمية وزيادة معدلات الإنتاج.