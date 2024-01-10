وزير البترول يشارك في افتتاح مؤتمر ومعرض التعدين الدولي بالرياض

شارك المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، في افتتاح مؤتمر ومعرض التعدين الدولى بالرياض، وذلك في نسخته الثالثة التي تقام يومي 10 و11 يناير، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

التحديات التي تواجه قطاع التعدين

ويناقش المؤتمر الذي يعد واحدا من أهم المنصات العالمية لقطاع التعدين مستقبل هذا القطاع واحتياجاته، والتحديات التى تواجهه والمتغيرات الطارئة مع طرح الحلول لها.

ويهتم المؤتمر في نسخته الجديدة بموضوعات العرض والطلب على المعادن الأكثر استخدامًا في تحقيق توجهات العالم للتحول نحو الطاقة الخضراء، من خلال منصة للنقاش بين الدول المنتجة والمستهلكة للمعادن، وضمان استمرارية الاستثمار في القطاع بدءًا من المناجم والتصنيع وعمليات التكرير والمعالجة، إضافة إلى التعامل مع التحديات المختلفة في عمليات التمويل والبنية التحتية والخدمات اللوجستية.

تزايد الطلب على المعادن

ويدعم المؤتمر والمعرض المصاحب تبني التقنيات لإيجاد بيئة ونشاط تعديني أكثر كفاءة و حفاظا على البيئة، وسيعمل على وضع خارطة طريق لتحويل المناقشات التي تجري في جلساته وأنشطته إلى مبادرات قابلة للتطبيق، خاصة وأن قطاع التعدين يواجه تزايد الطلب على المعادن بشكل عام، وعلى المعادن اللازمة لتحقيق تحول نحو الطاقة الخضراء والمتجددة بشكل خاص.

شارك في المؤتمر الأمير عبدالعزيز بن سلمان ال سعود وزير الطاقة، وبندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية بالسعودية ووزراء التعدين، وقادة الاستثمار التعديني على مستوى العالم، ورؤساء كبرى شركات التعدين من 145 دولة، و250 متحدثا من المسئولين والخبراء وقادة الاستثمار.