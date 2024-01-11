وزير البترول ونظيره السعودي يناقشان توازن الأسواق واستثمار موارد الطاقة

عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة بالمملكة العربية السعودية، جلسة مباحثات مشتركة بمقر وزارة الطاقة السعودية بالرياض على هامش مؤتمر التعدين الدولي الذي يختتم أعماله اليوم.

أهمية الاستمرار في دعم استقرار وتوازن أسواق البترول العالمية

واستعرض اللقاء عددا من الموضوعات محل الاهتمام المشترك في ضوء العلاقات المتميزة وتطابق وجهات النظر بين البلدين، وتم التأكيد في هذا الإطار على أهمية الاستمرار في دعم استقرار وتوازن أسواق البترول العالمية في مواجهة التحديات المتتالية باعتبار البترول يشكل عنصرا مهما في الاقتصاد العالمي، واستعرض الوزيران الجهود المبذولة من خلال الدور المحوري للمملكة في تنفيذ مبادرات استقرار الأسواق واستدامة الإمدادات بالتعاون مع تجمع أوبك بلس.

كما أكدت جلسة المباحثات على أهمية الانتقال العادل والتدريجي للطاقة في ضوء أهمية استمرار انتاج الوقود الأحفوري والتقليدي واستخدامه في مزيج الطاقة العالمي لتلبية احتياجات الشعوب، وكذلك الحرص على المضي قدما في برامج خفض الانبعاثات الكربونية من صناعة البترول والغاز والاستدامة البيئية، وبرامج رفع كفاءة استهلاك الطاقة، وتنمية واستثمار جميع موارد الطاقة التقليدية والمتجددة والخضراء بالتوازي.

سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين

واستعرض الوزيران سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين وتطور مشروعات التعاون المشترك بينهما في مجال البترول والغاز، خاصة في ضوء الروابط القوية بين مصر والمملكة ومتانة العلاقات الأخوية بين القيادة السياسية في كلا البلدين.