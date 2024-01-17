وزير البترول يوقع عقد استغلال خام الذهب في منطقة أبومروات بالصحراء الشرقية

وقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، عقد استغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة في منطقة أبومروات بالصحراء الشرقية بين هيئة الثروة المعدنية وشركة أتون مايننج الكندية، وذلك بعد تحقيقها كشفًا تجاريًا للذهب بمنطقتي حمامة غرب ورودرين الواقعتين بامتياز أبومروات في مساحة حوالى 58 كيلومترا مربعا.

شارك في التوقيع كل من الجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية وتونو فاك المدير التنفيذى لشركة أتون مايننج.

البحث عن الذهب على مساحة 350 كيلو مترا

كما شهد المهندس طارق الملا توقيع عقد بين هيئة الثروة المعدنية وشركة AKH GOLD الإنجليزية للبحث عن الذهب على مساحة 350 كيلو مترا مربعا بمنطقتي بئر أسل وجبل الميت بالصحراء الشرقية و ذلك في اطار توسع الشركة الإنجليزية في الاستثمار في البحث عن الذهب في مصر بعد فوزها بعدد من المناطق في المزايدة العالمية للبحث عن الذهب بجولتيها الأولى والثانية.

ووقع العقد رئيس هيئة الثروة المعدنية الجيولوجى ياسر رمضان وجيرارد دى هيرت المدير التنفيذي للشركة الإنجليزية.

وأكد «الملا»، أن الإصلاحات التي تم تنفيذها في منظومة عمل قطاع التعدين المصري ساهمت في جذب استثمارات الشركات العالمية للبحث عن الذهب والمعادن الثمينة ، مشددًا على أهمية الإسراع بعمليات البحث والتنقيب بهدف تحقيق نتائج إيجابية، فيما أشاد مسئولو الشركتين بالاستقرار الذى تشهده مصر حاليًا والمناخ الاستثماري الإيجابي بعد الإصلاحات التي شهدها قطاع التعدين كحافز مهم للاستثمار مؤكدين على بذل الجهود للإسراع بضخ الاستثمارات والانطلاق بالأنشطة.