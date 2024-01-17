أحمد كريمة عن تحقق توقعات خبراء الأبراج: «نصب على الناس»

أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أنه لا يتابع خبراء الأبراج ولا توقعاتهم التي تحقق منها البعض خلال الأيام الماضية.

وقال أستاذ الفقه المقارن خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، إنه بطبيعة الحال لا يتابع «مثل هذه الأشياء» ولا نشر الخرافات، مضيفا: ديني يعلمني أن الله سبحانه وتعالى وحده عالم الغيب والشهادة.

علم الغيب لا يُعلَمه الله عز وجل

ولفت الدكتور أحمد كريمة، إلى أن علم الغيب لا يُعلَمه الله عز وجل إلا لرسول يحسن الظن بالله، مستشهدا بقوله تعالى: « قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۚ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ ۚ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ».

وتعليقا على تحقق بعض توقعات خبراء الأبراج، قال أحمد كريمة: هذه مصادفات لا نعول عليها، ويجب تحرير العقل من الخرافة، لافتا إلى أن الله عز وجل خص الأنبياء والرسل فقط بكشف علم الغيب، لذلك فإن ما يسمى علم الأبراج والنجوم ليست علما ولكن نصب على الناس.

وحذر أستاذ الفقه المقارن، من تصديق تلك «الخرافات»، مستشهدا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد» ويقصد بالكافر من تعمد ذلك رغم علمه بالحرمانية.