مؤسس مركز التميز للجينوم: دعوات المرضى لي بظهر الغيب نجتني من مصايب كتير

قال الدكتور أحمد عبدالرحمن شقير، أستاذ متفرغ بكلية طب جامعة المنصورة ومؤسس مركز التميز للجينوم، إن في كل مرحلة من مراحل حياته كان يختار أمرًا يميزه عن باقي الناس «أنا شخص عادي جدا بس بشتغل كتير ومركز على طبيعة شغلي عشان يبان وأصر على تحقيق النجاح».

ربنا نجاني من مصايب كتير بسبب دعوة مريض

وأضاف «شقير»، خلال لقاء ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم الجمعة، أنه لا يوجد في العالم ما يساوي دعوة مريض، متابعا: «دعوة مريض في ظهر الغيب عندي أجمل حاجة في الدنيا، وربنا نجاني من مصايب كتير بس ربنا بينجيك بدعوة مريض».

إشادة ببرنامج «مصر تستطيع»

وأشاد الدكتور أحمد عبدالرحمن شقير باستضافته ببرنامج «مصر تستطيع»، مطالبا وسائل الإعلام المصرية في الإكثار من نوعية هذه البرامج، «الحاجات دي بتدي أمل للشباب، وبتلاقي إن مصر فيها حاجة حلوة، فعلا مصر تستطيع».

ولفت إلى أن إنتاجه بعد حصوله على جائزة الدولة التقديرية في 2013، أكبر من إنتاجه في السنوات السابقة، «المفروض دي الجايزة اللي أعيش عليها».