إجراء عاجل من البحيرة بشأن «بلاعة المجاري المبروكة».. وحملة ضد الخرافات «صور»

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة جميع الجهات المعنية بسرعة التحرك واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لغلق بئر الصرف الصحي، التي انتشر مقطع فيديو لبعض المواطنين يستخدمون مياهها بغرض التبرك بها وشفاء الأمراض، وتوعية المواطنين بخطورة هذا الأمر.

وأغلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو برئاسة هشام عابدين البئر تماما عقب رفع تراكمات المياه منها، كونها بئر صرف غير رسمية، ولا تتصل بشبكة الصرف الصحي.

حملات توعية للمواطنين بخطورة مياه الصرف الصحي

كما نظمت الوحدة الصحية ومديرية الأوقاف حملات توعية للمواطنين بخطورة مياه الصرف الصحي والتي تمتلئ بالفيروسات والبكتريا التي قد تسبب أمراضا شديدة الخطورة على الجلد وعلى الكبد، والتأكيد على أن ذلك يعد من الجهل والخزعبلات وليس لها أساس من الصحة.

المحافظ: نسعى للقضاء على بعض الأفكار المغلوطة والخزعبلات والجهل

كما أشار محافظ البحيرة إلى أنهم يسعون بقوة للقضاء على بعض الأفكار المغلوطة والخزعبلات والجهل، كما أن ما حدث وتناولته بعض وسائل التواصل لا يمثل أبدا محافظة البحيرة ولا أهلها.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشار مقطع فيديو لعدد من المواطنين بمدينة إدكو يستخدمون مياه الصرف بأحد بلاعات الصرف المجاورة للمساجد، بزعم أنها تشفي من الأمراض الجلدية، واعتقادا منهم أنها مياه مبروكة تشفيهم من أمراضهم.