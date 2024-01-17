مسلم مشيدا بـ«القاهرة الإخبارية»: مصدر فخر طوال الوقت.. وجعلت مصر سباقة إعلاميا

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إن مصر لديها الخبرة في التعامل مع إسرائيل، حيث خاضت معها حربا وسلاما، ونجحت في التحكيم ضدها، وبالتالي مصر لديها دراية بكل الأكاذيب والألاعيب الإسرائيلية، وكانت سباقة بكل خطوة خلال الـ104 أيام الماضية سواء سياسيا وشعبيا وإعلاميا أيضا.

وأضاف «مسلم» خلال استضافته ببرنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، أن قناة «القاهرة الإخبارية» تعد محل فخر طوال الوقت وكذلك في أزمة غزة، وكل قنوات العالم نقلت الأخبار من خلالها، وبالتالي مصر سباقة.

وتابع: «هذه ليست منة أو فضلا بالعكس ولكن يمكن أن يكون أقل من الواجب بالنسبة للفلسطينيين».