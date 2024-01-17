مراسل «القاهرة الإخبارية» يرصد تفاصيل زيارة كبيرة منسقي الأمم المتحدة للعريش

قال حازم كمال، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في العريش، بشمال سيناء، إن كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، سيجارد كاج، عبرت قبل قليل الحدود المصرية من معبر رفح، إلى الجانب الفلسطيني، ومنه إلى مناطق الاحتلال الإسرائيلي، مشيراً إلى أن المسؤولة الأممية، فور وصولها إلى مطار العريش، صباح اليوم الأربعاء، تفقدت المخازن اللوجستية التابعة لجمعية الهلال الأحمر المصري.

وأضاف «كمال»، في رسالة له على الهواء، مساء اليوم الأربعاء، أنَّ كبيرة منسقي الأمم المتحدة، سيجارد كاج، تفقدت كل الإجراءات والمساعدات والتجهيزات المصرية من قبل الهلال الأحمر، في استقبال كل الشاحنات والمساعدات الإغاثية والإنسانية القادمة من مختلف دول العالم، والمنظمات الدولية المعنية، وكذلك من قبل منظمات المجتمع المدني المصري.

وأشار مراسل «القاهرة الإخبارية» إلى أن كبيرة منسقي الأمم المتحدة اطلعت على كل هذه الإجراءات، ومدى حدوثها بسرعة وتواتر متزايد مع الوقت، كما شاهدت العدد الكبير من متطوعي الهلال الأحمر، الذين يعملون على مدار الساعة.

وأوضح أن المسؤولة الأممية تفقدت إجراءات تقديم المساعدات، فور وصولها من الموانئ البحرية والجوية والبرية، إلى مدينة العريش، حيث يتم شحنها وتعبئتها ورفعها على شاحنات، خلال فترة زمنية تستغرق ساعات قليلة، وأكدت أن الجانب المصري لم يدخر جهداً منذ بداية الأزمة حتى الآن، من ناحية المساعدات وتجهيزها بشكل فوري.